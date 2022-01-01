Елена Синица Глава минобра РФ раскритиковал руководство пермских вузов за недостаточное уделение внимания приёмной кампании По словам Валерия Фалькова, итоги приёмной кампании варьируются от «неожиданно хороших» до «не таких хороших» Поделиться Твитнуть

Валерий Фальков / фото: mgutm.ru

Сегодня, 10 октября, состоялось заседание совета ректоров вузов Пермского края. На нём министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков раскритиковал раскритиковал руководство пермских вузов за недостаточное внимание приёмной кампании.

Он отметил, что итоги приёмных кампаний у вузов разные. Например, ректор пермского классического университета доложил ему о «неожиданно хороших» итогах. В то же время в ряде других вузов «результаты не такие хорошие», пришлось объявлять дополнительный набор. Тем не менее, по состоянию на 16 сентября, показатели приёма вузами выполнены, бюджетные места заполнены.

« Я сейчас это всё разбирать не буду, но у меня есть глубокое убеждение, что вопросам приёмной кампании, планированию контрольных цифр приёма уделяется недостаточно внимания. Когда я начинаю задавать вопросы: вы можете мне сказать с чем связан успех или неуспех приёмной кампании? В большинстве случаев нет чёткого и ясного представления, что делается неправильно», — сказал Фальков.

В частности, он обратил внимание, что ряд университетов из года в год имеют сложности с приемом на бюджетные места. По его словам, нужно задуматься, зачем эти вузы при условии недобора каждый год просят такое же или большее количество бюджетных мест. Чаще сложности испытывают естественно-научные или инженерные направления, отметил он.

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