Елена Синица Краевое правительство заключило соглашения с двумя производителями сельхозтехники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое правительство заключило соглашения с двумя производителями сельхозтехники — АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) и холдингом «Гомсельмаш» (г. Гомель, Республика Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба регионального минагро.

Поясняется, что эти соглашения направлены на увеличение в 2023 году поставок спецтехники и комплектующих агропредприятиям Пермского края через дилера этих производителей. Таким образом, предприятия дают возможность приобрести технику на условиях лизинга.





Как отметил глава краевого минагро Павел Носков, подписание этих соглашений стало следующим шагом к ускорению технической и технологической модернизации сектора агропромышленности в регионе.





Губернатор региона Дмитрий Махонин также подчеркнул, что у Прикамья большой потенциал для развития сельхозпроизводства, однако аграрии обращают внимание на необходимость обновления техники.





Так, подписанные соглашения позволят увеличить квоту для Пермского края в 2023 году сразу на 70% — с 18 до 30 тракторов, а также увеличить объем поставок машин для аграриев региона с 25 до 50 единиц в год.

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