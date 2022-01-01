За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 349 новых случаев COVID-19 Госпитализирован 16 человек, 1003 выздоровели, четверо скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 349 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 160 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализирован 16 человек, 1003 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Чайковском, Губахе, Кизеле, в Пермском, Чернушинском, Верещагинском, Краснокамском, Суксунском, Кунгурском, Бардымском, Частинском, Нытвенском, Чусовском, Сивинском, Большесосновском, Лысьвенском, Соликамском, Горнозаводском, Оханском, Гремячинском, Добрянском, Красновишерском, Октябрьском, Ильинском, Очерском, Чердынском, Березовском, Ординском, Уинском, Еловском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 437 431. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 984 человека.

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