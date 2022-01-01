Елена Синица Администрация выделяет по 700 тыс. руб. трём районам Перми на празднование юбилеев Деньги получат Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы, а также посёлок Новые Ляды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация выделяет по 700 тыс. руб. трём районам Перми на празднование юбилеев. Соответствующее постановление подписал глава Перми Алексей Дёмкин. Документ опубликован на сайте администрации.

Так, в 2023 году по 700 тыс. руб. получат Мотовилихинский район и поселок Новые Ляды. В 2025 году такую же сумму выделят Орджоникидзевскому району города.





Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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