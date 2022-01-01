На этой неделе мобильные пункты вакцинации будут работать в трёх пермских торговых центрах Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет при наличии паспорта и СНИЛС Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 10 по 15 октября в Перми мобильные пункты вакцинации будут работать по трём адресам, об этом сообщили в краевом минздраве.

С сегодняшнего дня и до 14 октября с 12 до 18 час. пункт будет работать в ТЦ «IMALL Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а, 4-й этаж, рядом с эскалатором). В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

В ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б, 1-й этаж) прививку от коронавируса и гриппа можно будет поставить 11-14 октября с 16 до 20 час., а 15 октября с 12 до 16 час.

В ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree) пункт будет работать 13 и 14 октября с 15 до 19 час., а 15 октября с 11 до 15 час. В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет при наличии паспорта и СНИЛС.

Специалисты регионального минздрава напомнили, что для обеспечения высокого уровня иммунной защиты от новой коронавирусной инфекции необходимо ревакцинироваться каждые полгода.

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