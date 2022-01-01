Максим Артамонов корреспондент На этой неделе в Пермском крае ожидается потепление Дожди обещают 10 октября на севере региона Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В начале этой недели в Прикамье температура воздуха прогреется до +14°. Сегодня, 10 октября, в Пермском крае ожидается переменная облачность, ночью в северных районах — небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +9…+14°. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.





Завтра, 11 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +8…+13°. А уже в среду будет небольшое понижение температуры: ночью она опустится до +3…+5°, а днём будет от от +7 до +11°.





В первой половине этой недели ожидается небольшой северо-западный и юго-западный ветер.

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