Максим Артамонов корреспондент В Прикамье власти передадут полномочия по борьбе с борщевиком Центру развития агробизнеса Ежегодно на уничтожение опасного сорняка будет выделяться более 127 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 2023 года полномочия по борьбе с борщевиком, которым занимались муниципальные власти, перейдут к краевому ГКУ «Центр развития агробизнеса». Территориям выделят субсидии из регионального бюджета. Об этом сообщает «Коммерсантъ.Прикамье» со ссылкой на проект регионального бюджета на 2023-2025 годы.

Планируется, что на уничтожение борщевика будет ежегодно выделяться по 127,1 млн руб. За три года планируется очистить от борщевика 23,6 га в тех муниципалитетах, где проблема с этим сорняком стоит наиболее остро: в Перми, Пермском муниципальном округе, а также Добрянском, Краснокамском и Нытвенском городских округах.

ГКУ «Центр развития агробизнеса» занимается разработкой и реализацией госпрограмм Пермского края по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, а также оказанием информационных, консультационных, методических услуг сельхозпроизводителям. Учреждение работает с осени прошлого года.





Напомним, в 2022 году на борьбу с вредоносным растением из бюджета региона было направлено 30 млн руб., ещё 10 млн руб. на эти цели выделили администрации территорий.





В Пермском крае общая площадь земель, заросших борщевиком, составляет порядка 59 тыс. га, 38 тыс. из них — земли сельхозназначения и 9 тыс. — земли в населённых пунктах. При этом распределяется борщевик по территории Пермского края неравномерно. В одних территориях им засорены тысячи гектаров, в других его почти нет.





На землях населённых пунктов борьба с борщевиком раньше была поручена муниципалитетам — на конкурсной основе на эти цели с 2020 года выделялись средства краевого бюджета. На частных землях муниципалитеты проводили работу по стимулированию собственников по очистке своей земли от борщевика. За «выращивание» на участке борщевика могут выписать предупреждения или штрафы.





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