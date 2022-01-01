На борьбу с борщевиком в 2022 году правительство Прикамья направит 30 млн рублей Ещё 10 млн руб. выделят администрации территорий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае в территориях Пермского края начнутся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. На борьбу с растением в текущем сезоне из бюджета региона будет направлено 30 млн руб., ещё 10 млн руб. на эти цели выделят администрации территорий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Больше всего средств (5,2 млн руб.) будет выделено Пермскому району. Чайковский получит 3,5 млн руб., Верещагинский округ — 3,3 млн руб., Соликамский и Чернушинский округа — 2,5 и 2,3 млн руб. соответственно. Всего из регионального бюджета на уничтожение борщевика деньги направят в 35 муниципалитетов Прикамья.

В общей сложности планируется обработать более 4,7 тыс. га земель. В краевом минагро отметили, что если в прошлом сезоне вредную культуру ликвидировали прежде всего на землях населённых пунктов, то нынче краевые субсидии предоставят на обработку опасных зарослей на всех категориях земель.

Справка

В Пермском крае общая площадь земель, заросших борщевиком, составляет порядка 59 тыс. га, 38 тыс. из них — земли сельхозназначения и 9 тыс. — земли в населённых пунктах.

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