Андрей Стрельцов «Молот» проиграл тюменскому «Рубину» Это поражение стало третьим подряд в чемпионате ВХЛ Поделиться Твитнуть

Пермская ледовая дружина после выезда из шести матчей начла серию домашних игр. И сразу первым соперником стал действующий чемпион ВХЛ ХК «Рубин» из Тюмени.





Матч прошёл под диктовку гостей и завершился их победой со счётом 4-1. Единственную шайбу в пермской команде забросил Илья Чефанов.





Следующим соперником подопечных Альберта Логинова станет ХК «Югра» из Ханты-Мансийска. Этот матч состоится 12 октября.

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