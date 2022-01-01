Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл тюменскому «Рубину»
Это поражение стало третьим подряд в чемпионате ВХЛ
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Пермская ледовая дружина после выезда из шести матчей начла серию домашних игр. И сразу первым соперником стал действующий чемпион ВХЛ ХК «Рубин» из Тюмени.
Матч прошёл под диктовку гостей и завершился их победой со счётом 4-1. Единственную шайбу в пермской команде забросил Илья Чефанов.
Следующим соперником подопечных Альберта Логинова станет ХК «Югра» из Ханты-Мансийска. Этот матч состоится 12 октября.
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