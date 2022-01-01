Максим Артамонов корреспондент Владимир Путин 10 октября выступит на Совете безопасности Будет ли президент обсуждать ситуацию с Крымским мостом - не уточняется Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности. Оно запланировано на 10 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.





Чиновник не уточнил, будет ли Путин обсуждать ситуацию с Крымским мостом на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.





Как правило, совещания с Совбезом президент проводит регулярно — раз в неделю.





Напомним, 8 октября в 06 час. 07 мин. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова был подорван грузовой автомобиль. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролёта. Движение по мосту было полностью остановлено. По предварительным данным, из-за взрыва погибли три человека.





В связи с этим происшествием Путин поручил создать правительственную комиссию по восстановлению моста и расследовать ЧП. Кроме того, президент подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив возложены на ФСБ.

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