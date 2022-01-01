Максим Артамонов корреспондент За сутки в Прикамье коронавирусом заразились 716 человек В Перми зарегистрировано 255 случаев Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за последние сутки выявлено 716 новых случаев заражения коронавирусом. В Перми за это время зарегистрировано 255 случаев, сообщили в прес-службе краевого управления Роспотребнадзора.

За сутки в регионе скончались четыре человека, 16 госпитализировано. Выздоровели 1003 человека.

Общее число инфицированных в Пермском крае составляет 437 112 чел.

На сегодняшний день по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает седьмое место в российских регионах и третье место в Приволжском федеральном округе.





В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние три месяца преобладает «омикрон».





В ведомстве также сообщили, что в Пермском крае проведено 5,787 млн исследований на коронавирус.









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