С начала частичной мобилизации товарооборот пермского общепита упал на 13% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 19 сентября по 2 октября в пермских заведениях общепита на 13% сократилось количество заказов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию Focus Technologies.

В компании отметили, что после объявления о частичной мобилизации активность потребителей снизилась ожидаемо. Это связано с аспектом психологии потребления, когда люди в состоянии неопределенности сокращают траты на товары и услуги, которые не относятся к категории первой необходимости.

В Focus Technologies также заметили, что средний чек в заведениях не изменился.

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