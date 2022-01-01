В центре Перми откроется магазин премиального чая местного производства Поделиться Твитнуть

В пермском ТЦ «Айсберг» 9 октября состоится открытие первого в центре Перми магазина «Samovartime». Покупателям представят более 60 купажей и сборов на основе классических сортов черного и зеленого чая, а также улуна, ройбуша, пуэра, матчи, анчана, габы, иван-чая и других. К приобретению будут доступны добавки к напиткам и зерновой кофе.

Оптово-розничная компания «Samоvartime» специализируется на продаже чая различных ценовых сегментов: от эконома до премиума. Купажи замешиваются на основе чая с плантаций Индии, Китая, Японии, Шри-Ланки и Вьетнама. В качестве добавок используются травы, ягоды и специи, включая местные, с ферм Урала, Алтая и Поволжья.

Компания производит чай, кофе и другие товары в Перми с 2016 года. Благодаря мощностям производства компания осуществляет оптовые поставки по всей России и странам СНГ, а также входит в топ-5 поставщиков чайно-кофейной продукции среди отечественных компаний. В ассортименте «Samovartime» — более 600 позиций чая на развес и более 30 позиций зернового кофе.





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