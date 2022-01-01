В Пермском крае беглого осуждённого отправили в колонию строгого режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор осуждённому Ивану Буккову. За совершённый им побег мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ. Ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 5 лет 8 месяцев в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Букков совершил побег из колонии-поселения п. Красный Берег Прикамья в июле этого года, но вскоре был задержан в посёлке Сылва.

Иван Букков был осуждён в 2008 году за убийство одного таксиста и похищение другого, срок заключения составлял 20 лет.

Изначально Букков отбывал наказание в колонии строгого режима. Однако 31 марта 2021 года по решению суда он был переведён в колонию-поселение и на день побега являлся рабочим по обслуживанию и ремонту зданий.





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