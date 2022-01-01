Мобилизованным из Пермского края рассказали, в каких приютах они могут оставить домашних животных В список вошли семь организаций Поделиться Твитнуть

В соцсетях министерства территориальной безопасности Пермского края опубликован список приютов, в которых можно оставить домашних животных на период частичной мобилизации. На публикацию обратила внимание ТК ВЕТТА.

В список вошли семь организаций.

В Перми это МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» (ул. Верхнемуллинская, 106А, ул. Соликамская, 271; номера телефонов: 263-15-03, 208-56-60)

В Березниках — МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев», место нахождения приюта (ул. Папанинцев, 21, +7 9223455729).

В Губахе — МБУ «Комбинат благоустройства» (ул. Пугачева, 4; +7 (34248) 4-92-05) и Благотворительный фонд помощи животным «Планета Добра» (+7 9504728083).

В Чернушке — Муниципальный приют ПДЖ «Друг» (+7 (34261) 4-46-37).

В Кунгуре — АНО «Приют для бездомных животных «Оскар» (п. Кирпичный, ул. Заводская, 1; +7 9655783424).

В Кизеле — АНО «Доброе сердце» (ул. Микова, 27; +7 9082654865, +7 9922203080).

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