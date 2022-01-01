На Украине погиб артиллерист из Кочёвского округа Поделиться Твитнуть

Во время военной спецоперации на Украине при исполнении обязанностей во время военной службы погиб уроженец пос. Мараты Кочёвского округа Пермского края Василий Минин. Об этом сообщили в администрация Кочевского МО и выразили соболезнования семье погибшего.

Василий Минин погиб 26 сентября, за два дня до гибели ему исполнилось 35 лет. Минин был командиром артиллерийской установки и участвовал в спецоперации с первых дней.

В Пермском крае у Василия живут мать и сестра. Сам Василий последние годы жил в Иваново. Там у него остались жена и сын.





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