Андрей Стрельцов В составе «Молота» появился новый нападающий Форвард прибыл в Пермь из Ярославля Поделиться Твитнуть

Между «Молотом» и командой из КХЛ «Локомотив» Ярославль заключён договор о сотрудничестве. В его рамах молодые игроки более именитого клуба выступают за пермскую команду. ​

Форвард Еремей Шумилин прибыл в Пермь из системы ярославского «Локомотива». Как сообщает пресс-служба «Молота», игрок неоднократно вызывался в расположение юниорской и молодежной сборных России. В 2019 году стал обладателем Кубка Глинки/Гретцки, а также победителем Мирового кубка вызова.

19-летний форвард провёл в МХЛ 148 матчей, в которых набрал 101 очко за результативность. ​

​

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.