Максим Артамонов корреспондент В России отменено постановление о возбуждении первого в стране уголовного дела об уклонении от явки по повестке Прокуратура признала уголовное преследование незаконным Поделиться Твитнуть

Отменено постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (ст. 328 УК РФ). Об этом в своём telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



По его словам, прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным, а 32-летний подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию вреда, причинённого 48-часовым задержанием.



СКР намерен обжаловать и настаивать на повторном возбуждении, сообщил правозащитник.



По данным telegram-канала Baza, задержанным оказался житель Пензы Максим Моисеев.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Пензе Зареченский межрайонный следственный отдел СКР возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Это первое дело за отказ от прохождения военной службы в рамках объявленной частичной мобилизации,



Подозреваемого мужчину задержал ОМОН за то, что он отказался подписать повестку. Его на двое суток отправили в изолятор временного содержания. Адвокат задержанного уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.



Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, ст. 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Санкция по ст. 328 УК РФ предполагает лишение свободы до двух лет.

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