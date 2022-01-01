Максим Артамонов корреспондент В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации Уклонистом оказался житель Пензы Поделиться Твитнуть

В Пензе Зареченский межрайонный следственный отдел СКР возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по статье 328 УК РФ — Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Это первое дело за отказ от прохождения военной службы в рамках объявленной частичной мобилизации, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своём канале.

По словам правозащитника, подозреваемого 32-летнего мужчину задержал ОМОН за то, что он отказался подписать повестку в военный комиссариат. Вторые сутки он находится в изоляторе временного содержания.





Сегодня, 5 октября, следователь должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Адвокат задержанного мужчины уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.





Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Санкция по ст. 328 УК РФ предполагает лишение свободы до двух лет, пояснил Павел Чиков.

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