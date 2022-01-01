Елена Синица
В Березниках на пожаре спасли одного человека
Самостоятельно эвакуировались 20 человек
Поделиться
Твитнуть
Утром в пятницу, 7 октября, в Березниках произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое МЧС.
К месту происшествия были направлены 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Как выяснилось, загорелся мусор в комнате консьержа.
Специалисты МЧС спасли одного человека. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего дома самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть