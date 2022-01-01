Елена Синица В Березниках на пожаре спасли одного человека Самостоятельно эвакуировались 20 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в пятницу, 7 октября, в Березниках произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое МЧС.

К месту происшествия были направлены 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Как выяснилось, загорелся мусор в комнате консьержа.





Специалисты МЧС спасли одного человека. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего дома самостоятельно эвакуировались 20 человек.

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