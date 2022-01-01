Максим Артамонов корреспондент Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных Банки будут «прощать» кредиты в случае смерти резервистов Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин подписал несколько законов, связанных с кредитными каникулами для мобилизованных россиян. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.







Речь идёт о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным, участникам СВО и членам их семей, об освобождении их от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы услуг ЖКХ, а также о трудовых правах работников, попавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту.



На кредитные каникулы или уменьшение размеров ежемесячных платежей могут рассчитывать мобилизованные, участвующие в спецоперации на Украине контрактники, добровольцы и члены их семей. Обязательства таких заёмщиков по кредитам приостанавливаются на срок, на который был заключён контракт, или на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот период может продлеваться на период госпитализации военных из-за травм, полученных во время участия в спецоперации.



Также военнослужащие смогут уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Сделать это можно в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Кроме этого, важно, чтобы по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась.



Если военнослужащий погибает во время спецоперации или его признают инвалидом I группы из-за полученных в ходе военных действий травм, то его обязательства по кредитному договору прекращаются.



Напомним, в конце сентября Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул призванным по частичной мобилизации гражданам, а 4 октября его подписал Совет Федерации.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.