Согласованы колерные паспорта домов на «гостевом маршруте» в Перми Для отделки фасадов будет применена цветовая гамма природных оттенков Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент градостроительства администрации Перми согласовал колерные паспорта многоквартирных жилых домов № 14, 16, 18 и 20 по ул. Малкова. Здания располагаются на так называемом «гостевом маршруте» от аэропорта Перми до центра города.

Как напомнили в ведомстве, в целях улучшения архитектурного облика «гостевого маршрута» Фонд капремонта Пермского края планирует обновить фасады домов на улицах Малкова, Локомотивной и шоссе Космонавтов. Завершение работ намечено на май 2023 года.

Для отделки фасадов домов согласована цветовая гамма природных оттенков — это резедово-зелёный, бело-зелёный и жёлто-серый цвета. Основной идеей преобразования фасадов стало соединение Черняевского леса с существующей жилой застройкой.

По периметру домов будут установлены плиты по технологии вентилируемых фасадов с помощью специальных крепежей. Данная технология позволит не только преобразить внешний облик здания, но и сохранить дополнительное тепло внутри квартир. На крышах заменят деревянные конструкции, кровельное покрытие из профилированного листа, а также слуховые окна. При этом дополнительно предусмотрена установка организованной водосточной системы, а также обновление утеплителя и кровельного покрытия козырьков (входной группы). Капитальный ремонт фундамента предусматривает устройство новой отмостки.

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