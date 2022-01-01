Елена Синица
Муниципалитетам Прикамья предложили не тратить деньги на депутатов и направить их мобилизованным
Письма в территории направило реготделение ЛДПР
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Реготделение ЛДПР предложило муниципалитетам Прикамья отказаться от бюджетных трат на депутатов и развлечения в пользу мобилизованных. Скриншот письма опубликован в социальных сетях партии.
Пермское реготделение обратилось в думы территорий Пермского края с предложением при принятии бюджетов отказаться от лишних трат на депутатов и развлекательные мероприятия. Эти деньги предлагается направить на поддержку мобилизованных и их семей.
«Убеждён, что любые праздничные мероприятия во время проведения специальной военной операции недопустимы. Излишние траты на народных избранников — непозволительная роскошь», — отметил в письме координатор ЛДПР Константин Бусовиков.
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