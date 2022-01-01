Елена Синица Застройка отдалённых районов Перми может навредить экономике транспортной отрасли Так считают активисты сообщества "Урбан Пермь" Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Продолжение застройки отдалённых районов Перми вредит экономике транспортной отрасли. К такому выводу пришли активисты сообщества «Урбан Пермь».

Изначально общественники, занимающиеся вопросами формирования комфортной городской среды в Перми, посчитали, какие магистральные маршруты города являются самыми дорогими, а какие — самыми выгодными.

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Так, в числе самых дорогих автобусы № 32,20, 80, а в числе самых выгодных — № 1, 27, 55. В среднем поездка обходится в тарифные 33 рубля, однако эта стоимость не учитывает разницу в маршрутах, расстоянии, времени суток, говорят общественники.

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Самыми дорогими оказались те маршруты, чей путь проходит через малозаселенные территории, что фактически представляет собой пригородный формат работы. Напротив, самыми выгодными маршрутами стали те, которые проезжают через центральные районы города. Соответственно, они проходят через места с плотной городской застройкой, имеют постоянный пассажирообмен.

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«Именно поэтому продолжение застройки оторванных от центральной части города районов оказывает вред для всего города. Ведь за этих пассажиров будут доплачивать пассажиры центральных районов города, на чью перевозку тратится меньше средств», — говорится в посте.





В сообществе отметили, что обеспечивать удобным транспортным сообщением нужно и отдалённые районы, но при этом требуется такая градостроительная политика, которая не позволит больше увеличивать число жителей в этих районах.

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