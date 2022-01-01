За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 744 новых случая COVID-19 Пять человек скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 744 новых случая COVID-19. Среди заражённых 299 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 47 человек, 1360 выздоровели, пятеро скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Чайковском, в Пермском, Чернушинском, Краснокамском, Верещагинском, Суксунском, Кудымкарском, Бардымском, Юсьвинском, Частинском, Нытвенском, Кунгурском, Большесосновском, Юрлинском, Оханском, Чусовском, Соликамском, Ильинском, Октябрьском, Добрянском, Очёрском, Чердынском, Гайнском, Кочевском, Берёзовском, Ординском, Еловском, Уинском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 435 551. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8973 чел.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.