Максим Артамонов корреспондент Следком начал проверку по факту гибели рабочего в Соликамске

Он скончался на магниевом заводе Поделиться Твитнуть



Следственное управление СКР по Пермскому краю организовало проверку по факту гибели рабочего Соликамского магниевого завода. Об этом сообщается на сайте ведомства.





По предварительным данным, 5 октября в ходе ремонтных работ в одном из цехов завода рабочего прижало грузом — он не смог выбраться и получил смертельные травмы.





Сейчас назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, запрошены документы, подтверждающие факт трудовых отношений и прохождение инструктажей.







Напомним, Государственная инспекция труда в Пермском крае и Западно-Уральское управление Федеральной службы по технадзору также начали проверку. Сейчас комиссия по расследованию несчастного случая устанавливает обстоятельства и причины ЧП.

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