На Соликамском магниевом заводе погиб рабочий
Государственная инспекция труда в Пермском крае и Западно-Уральское управление Федеральной службы по технадзору приступили к расследованию смертельного несчастного случая, случившегося с работником ОАО «Соликамский магниевый завод».
Как сообщили в инспекции, 4 октября на предприятии погиб слесарь-ремонтник, которого прижало опускаемым через монтажные проёмы грузом. Работник скончался на месте происшествия.
Комиссией по расследованию несчастного случая устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.
Ранее сообщалось, что госинспекция труда проводит проверку по факту несчастного случая на ОАО «Губахинский кокс».
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