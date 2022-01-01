На Соликамском магниевом заводе погиб рабочий Поделиться Твитнуть

Соликамский магниевый завод

Государственная инспекция труда в Пермском крае и Западно-Уральское управление Федеральной службы по технадзору приступили к расследованию смертельного несчастного случая, случившегося с работником ОАО «Соликамский магниевый завод».

Как сообщили в инспекции, 4 октября на предприятии погиб слесарь-ремонтник, которого прижало опускаемым через монтажные проёмы грузом. Работник скончался на месте происшествия.

Комиссией по расследованию несчастного случая устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.

Ранее сообщалось, что госинспекция труда проводит проверку по факту несчастного случая на ОАО «Губахинский кокс».

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