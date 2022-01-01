Елена Синица
В Прикамье электрогазосварщик получил термический ожог на предприятии
Степень тяжести устанавливается
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В Прикамье электрогазосварщик получил термический ожог на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба региональной инспекции труда.
Согласно извещению ОАО «Губахинский кокс», происшествие случилось 4 октября. При подготовке к проведению сварочных работ в момент проверки электрической дуги на её наличие произошел хлопок.
В результате работник получил термический ожог. Степень тяжести устанавливается, добавили в ведомстве.
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