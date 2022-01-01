Елена Синица В Прикамье электрогазосварщик получил термический ожог на предприятии Степень тяжести устанавливается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье электрогазосварщик получил термический ожог на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба региональной инспекции труда.

Согласно извещению ОАО «Губахинский кокс», происшествие случилось 4 октября. При подготовке к проведению сварочных работ в момент проверки электрической дуги на её наличие произошел хлопок.





В результате работник получил термический ожог. Степень тяжести устанавливается, добавили в ведомстве.

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