В выходные в Пермском крае ожидается тёплая и дождливая погода В воскресенье воздух прогреется до +14 градусов Поделиться Твитнуть

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В ближайшие выходные в Прикамье температура воздуха будет выше климатической нормы на 3 градуса, при этом прогнозируются кратковременные дожди, сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

В субботу будет преимущественно облачно и дождливо. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+8 градусов, днём поднимутся до +8...+13, в Перми — до +12 градусов.

В воскресенье в Прикамье обещают переменную облачность, кратковременные осадки только в отдельных районах. Температура воздуха ночью останется на уровне +3...+8 градусов, днем потеплеет до +9...+14. При этом будет ветрено, возможны порывы до 15 м/с.

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