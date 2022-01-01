В Пермь приедет глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков Министр посетит два вуза и пермский НОЦ Поделиться Твитнуть

Валерий Фальков / фото: mgutm.ru

В Перми с рабочим визитом ждут министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В краевой центр он может приехать 9 октября, а рабочая часть визита начнётся в понедельник, 10 октября. По предварительным данным, министр посетит ПГНИУ, Пермский политех, а также Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование».

По словам источников в сфере образования, Фалькова ждали в Перми в день годовщины трагедии в ПГНИУ 20 сентября, однако тогда министр приехать не смог.

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