Из Пермского края в ДНР экспортировано более 34 т молочной продукции Поделиться Твитнуть

С начала 2022 года из Пермского края в Донецкую Народную Республику вывезено 34,3 т молочной продукции. При этом в сентябре в ДНР было отправлено 17,5 т сыров, масла и других молочных продуктов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что вся молочная продукция в ветеринарно-санитарном отношении признана безопасной.

Отправленные партии соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза.





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