На ул. Ленина в Перми начался снос аварийных деревьев Взамен будет высажено 34 молодых липы и более 400 кустарников Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

На ул. Ленина на участке от пл. Гайдара до ул. Крисанова, где ведётся капремонт, началась замена аварийных и сухих деревьев, которые могут представлять опасность для пешеходов и автомобилистов. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

В ведомтсве добавили, что весной на месте убранных деревьев будут высажены 34 липы, более 400 кустарников и организованы многолетние цветники.

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