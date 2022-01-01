В Перми три компании оштрафованы за коррупционные правонарушения на 20,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку в отношении трёх юридических лиц на предмет соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции, выявила нарушения и обратилась в суд.

В первом случае был осуждён подрядчик, который, возглавляя учреждение питания, в целях победы на предстоящем аукционе с ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» обратился к одному из участников торгов, предложив 300 тыс. руб. за отказ от участия в аукционе.

Во втором осуждённый, являясь представителем двух юридических лиц, предложил организации-заказчику по муниципальному контракту за деньги подписать акты выполненных работ. Ещё одним условием было отсутствие в дальнейшем претензий со стороны заказчика. В действительности, подрядчиком работы не были осуществлены.

Постановлениями суда организации признаны виновными, им назначены штрафы, общая сумма которых составила 20,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.