Максим Артамонов корреспондент Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Бардымском округе В частном доме сгорели не менее четырёх человек Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По факту гибели нескольких человек во время пожара в деревне Елпачиха Бардымского округа следком по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.





Как установили следователи, в ночь на 6 октября в деревне произошло возгорание частного жилого дома, в котором не менее четырёх местных жителей распивали спиртное. После тушения пожара были обнаружены останки тел погибших.





Сейчас на месте происшествия работает группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник следственного управления, руководитель и следователи Осинского межрайонного следственного отдела СКР.





Они осматривают место инцидента и назначают необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины смерти и количество погибших.





Напомним, пожар в Бардымском округе произошёл рано утром 6 октября. Его площадь составила 140 кв. м. Пожар тушили 15 человек личного состава и четыре единицы техники.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.