Елена Синица
В Бардымском округе на пожаре погибли люди
Площадь пожара составила 140 кв. м.
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В Бардымском округе на пожаре в частном доме погибли люди. Пожар случился рано утром 6 октября. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое МЧС.
Пожар произошёл в частном доме в селе Елпачиха на ул. Молодёжной. Площадь пожара составила 140 кв. м. К месту происшествия были направлены 15 человек личного состава и четыре единицы техники.
На пожаре погибли люди. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
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