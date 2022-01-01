Елена Синица В Бардымском округе на пожаре погибли люди Площадь пожара составила 140 кв. м. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Бардымском округе на пожаре в частном доме погибли люди. Пожар случился рано утром 6 октября. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое МЧС.

Пожар произошёл в частном доме в селе Елпачиха на ул. Молодёжной. Площадь пожара составила 140 кв. м. К месту происшествия были направлены 15 человек личного состава и четыре единицы техники.





На пожаре погибли люди. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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