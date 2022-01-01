В ноябре на строительстве Краевой музыкальной школы начнутся кровельные работы Их завершение позволит заниматься внутренней отделкой в зимнее время Поделиться Твитнуть

Краевая музыкальная школа / фото: тг-канал Дмитрия Махонина

На стройплощадке Краевой музыкальной школы трудятся 150 рабочих, об этом по итогам инспекции в своем тг-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

До конца ноября строители планируют завершить монолитные работы и приступить к кровельным, что позволит заниматься внутренней отделкой объекта в зимнее время.

«Ожидают поставку элементов навесного фасада из стеклофибробетона, он будет выполнен в виде нот произведения Петра Ильича Чайковского. Мы получим уникальный проект не только для края, но и для всей страны», — написал Махонин.

Здание школы площадью 17,4 тыс. кв. м строится в районе ДКЖ, в квартале между улицами Энгельса, Боровой, Папанинцев и Углеуральской.

В состав концертно-репетиционного комплекса войдут концертный зал на 500 зрительских мест со сценой площадью 400 кв. м, три универсальных репетиционных зала, современная высокопрофессиональная студия звукозаписи, а также дополнительные необходимые помещения: библиотека, буфет, конференц-зал и другие. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену, также в интернате будет предоставлено 100 мест иногородним учащимся.

Строительные работы за 1 млрд 849 млн руб. выполняет ООО «Фортэкс» из Татарстана. Строительство объекта должно быть завершено в июне 2023 года.









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