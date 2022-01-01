Елена Синица На уровень края могут передать содержание электросетей Такой законопроект направлен на рассмотрение в парламент Прикамья Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Полномочия по содержанию электросетей могут передать на региональный уровень. Такой законопроект направлен на рассмотрение в краевой парламент, передаёт пресс-служба Заксобрания Прикамья.

Как поясняют в региональном минЖКХ, передача полномочий по электроснабжению с муниципального на региональный уровень позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок и модернизировать её. По мнению министерства, не все муниципалитеты региона с этим справляются в полной мере.

Если законопроект будет одобрен, то в регионе появится новое государственное унитарное предприятие. При этом выделение дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется, так как доходы будущего ГУПа будут формироваться исходя из тарифа.

Ранее на краевой уровень передали полномочия по содержанию улично-дорожной сети центра Перми.

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