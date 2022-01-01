Елена Синица Дорогие дороги Почему за содержание дорог в центре Перми будет отвечать край, а не город, и во сколько это обойдётся Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вслед за градостроительными полномочиями от города к краю перешли полномочия по содержанию центральных улиц Перми. Такое решение было предусмотрено поправками в региональный бюджет на 2022—2024 годы. Депутаты краевого парламента поддержали эти изменения на пленарном заседании 22 сентября. Однако решение вызвало ряд вопросов, в большей степени касающихся троекратно увеличившихся расходов.

Кто займётся содержанием дорог

Заниматься содержанием улиц в центре Перми с 2023 года будет подразделение дорожно-эксплуатационной службы, созданной на базе регионального управления автомобильных дорог. Как отмечали в краевом минтрансе, у организации уже есть успешный опыт содержания «гостевой дороги» — шоссе Космонавтов, ведущей от аэропорта до перекрёстка с ул. Свиязева.

Расходы нового учреждения, которое будет заниматься уборкой улиц, будут составлять 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 млн руб. — на коммунальную технику.

Из средств, предусмотренных на содержание структуры, 520 млн руб. пойдёт на оплату труда. В целом же большие затраты предполагают аренда техники, применение современных противогололёдных материалов, вывоз снега. К небольшим затратам в летний период относят также мелкоямочный ремонт, работы по благоустройству.

Штат новой структуры составит 698 человек, из которых 25 человек — управленческо-административный персонал, остальные — мастера, прорабы, дорожные рабочие.

В ходе доработки между чтениями пакет документов был дополнен перечнем соответствующих автомобильных дорог. В него вошли 157 объектов Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов.

Те же объёмы, но в три раза дороже

В то же время Контрольно-счётная палата (КСП) высказала ряд замечаний. В частности, на момент подготовки заключения не был утверждён законопроект о передаче самих полномочий от города краю.

«Анализ объёма финансирования расходов, по мнению Контрольно-счётной палаты, необоснованно завышен и требует уточнений. Сравнительный анализ запланированных расходов и текущих значений показал, что содержание 1 кв. м будет обходиться в 3,2 раза дороже», — сказала заместитель председателя КСП Ирина Денисова.

Согласно заключению КСП, в бюджете Перми плановые расходы в 2023 году на содержание улиц оцениваются в 194,9 руб. за 1 кв. м. Сейчас же, по расчётам краевого минтранса, 1 кв. м будет обходиться в 619,9 руб.

В то же время и. о. министра транспорта Сергей Вешняков со ссылкой на данные администрации Перми сообщал, что сейчас на содержание дорог в центре города направляется порядка 430 млн руб. (это составляет 18% от норматива). По его мнению, этого недостаточно, и последняя зима это показала.

Содержание улиц как подготовка к 300-летию Перми

Принятие решения о выделении этих средств вызвало ряд вопросов ещё в ходе обсуждения законопроекта на комитетах парламента.

Депутат Илья Шулькин поинтересовался, связано ли увеличение финансирования в части закупки техники с уходом от лизинговой схемы.

Сергей Вешняков ответил, что это действительно так. «Было принято решение из-за удорожания техники за счёт лизинга уйти от этого процесса. Мы зайдём с поправками, предполагается порядка 340 млн руб. на приобретение техники», — сказал Вешняков.

Кроме того, высказалась председатель комитета по бюджету Елена Зырянова. По её словам, выделение на уборку центральных улиц города в три раза больше средств, чем на все остальные дороги региона, неприемлемо.

По её мнению, с точек зрения политической и управленческой, это решение «не совсем выверенное».

«Одна и та же категория дороги в любом районе города должна обслуживаться с одинаковым уровнем качества. И я буду на этом стоять», — сказала Зырянова.

Она также добавила, что надо найти механизмы, чтобы все жители Пермского края, даже если они живут в Гайнах или Кочёво, имели бюджетную услугу, которая соответствует категории дороги.

«Это и есть задача министерства, а не просто вылизать центр и говорить, что вот, мы такие молодцы. Я не считаю, что жители центрального района Перми заслужили более чистые дороги, чем все остальные. Давайте как-то демократично относиться, а не так, что здесь люди «первой категории», а в крае какие-то другие живут», — заключила она.

В разговоре с «Новым компаньоном» Елена Зырянова также отметила, что на заседании комитета и. о. министра транспорта обосновал данное решение тем, что на сегодняшний день содержание недофинансировано, соответственно, и качество работ оставляет желать лучшего.

Решить эту проблему можно было разными способами, в частности выделением субсидии муниципалитету. Однако было принято решение передать полномочия краю, эти решения симметричны, считает Зырянова.

«Главное, чтобы достигалась цель, которую ставит перед собой правительство. Если говорить о стоимости, то она была посчитана исходя из фактических затрат. Когда финансирование обеспечивается согласно смете, есть уверенность, что услуга будет исполнена в полном объёме и качественно. Я, как и все, надеюсь, что это решение повлияет на качество содержания улиц», — заключила она.

Председатель инфраструктурного комитета Антон Удальёв в разговоре с «Новым компаньоном» также отметил, что он ранее был одним из инициаторов передачи полномочий учреждению, которое было бы подведомственно либо региону, либо городу. Однако важно, чтобы работы выполнялись не частными организациями, подчеркнул он.

На формирование такой позиции повлиял в первую очередь результат работы частников: все видели, что работы выполняются ненадлежащим образом, отметил Удальёв. Кроме того, он обратил внимание, что контролировать работу подведомственной структуры значительно проще и эффективнее, чем в случае с частной организацией. Работа с частником — это про несогласия, штрафы и оспаривания, сказал Удальёв.

«Было много вопросов на тему того, чем жители центра города лучше остальных. Отвечаю: ничем. Но мы должны понимать, что центр Перми будет максимально посещаем в преддверии юбилея города и в сам юбилей непосредственно. Помимо этого, в территорию центрального планировочного района идут огромные вложения. К ней нужен особый подход по содержанию, это нужно понимать. Одно это уже увеличивает нормативную стоимость содержания центральных улиц», — прокомментировал Антон Удальёв.

По его мнению, передачу этих полномочий на уровень края можно считать одним из мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия Перми.

Если говорить о выделяемых средствах, то цифра ещё может корректироваться, отметил Удальёв. На инфраструктурном комитете было принято решение, что на заседании рабочей группы по дорогам и транспорту этот вопрос будет рассмотрен отдельно.

«В том числе рассмотрим пути, как эти расходы можно минимизировать. Это действенный подход, который всем нам поможет. На этом заседании мы будем каждую позицию, каждого работника, управленца проверять и изучать. Если мы увидим перегибы и перекосы — значит, деньги не будут потрачены», — заключил Удальёв.

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