Цена перелётов по маршруту Москва — Пермь снизилась на 26% Рейсы между Петербургом и Пермью подешевели на 19% Поделиться Твитнуть

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру назвал авианаправления с самым заметным снижением цен на билет в одну сторону осенью 2022 года по сравнению с осенью 2021 года, составив ТОП из 20 направлений.

В результате в рейтинг вошли маршруты Москва — Пермь (7 место) и Санкт-Петербург — Пермь (16 место). Цена билета по первому направлению снизилась с 4,9 тыс. руб. до 3,6 тыс. руб. (-26%), по второму — с 4,4 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб (-19%).

Список авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Чита — Хабаровск (-41%). На 35—36% стали доступнее перелёты по направлениям Самара — Минеральные Воды и Хабаровск — Улан-Удэ. Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека на осень следуют направления Москва — Казань, Москва — Ханты-Мансийск и Москва — Якутск. Средние чеки на этих маршрутах стали меньше на 29—30%.









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