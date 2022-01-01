За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 683 новых случая COVID-19 Госпитализировано 74 человека, 1155 выздоровели, четверо скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 683 новых случая COVID-19. Среди заражённых 269 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 74 человека, 1155 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Чайковском, Губахе, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Чернушинском, Суксунском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Звёздном, Большесосновском, Чусовском, Оханском, Соликамском, Сивинском, Добрянском, Красновишерском, Октябрьском, Ильинском, Чердынском, Берёзовском, Гайнском, Александровском, Кочёвском, Уинском, Ординском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 434 807. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8968 человек.





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