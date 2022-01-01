Максим Артамонов корреспондент Путин подписал указ о предоставлении отсрочек студентам негосударственных вузов От мобилизации освобождаются также ординаторы и аспиранты Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин дал отсрочку от мобилизации для новых категорий учащихся. Речь идёт о тех, кто учится на вечернем отделении, а также об аспирантах и ординаторах. Отсрочка распространяется и на студентов частных вузов, имеющих государственную аккредитацию. Указ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





«Изначально Минобороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно не внесли, поэтому представленный проект указа не учёл позицию самого Министерства обороны, поэтому приходится вносить в него соответствующие коррективы», — рассказал Путин накануне на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».





Сейчас отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, — обучающимся по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения.





Отсрочка предоставляется также обучающимся в ординатуре, на программах ассистентуры-стажировки, а также студентам духовных семинарий.





Напомним, в Пермском крае добиться отмены мобилизации удалось пятерым студентам, которые были призваны по ошибке. Причём одного из студентов вернули домой уже из учебного центра в Елани.





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