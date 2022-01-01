Пермякам начали присылать подделки удостоверений сотрудников Банка России В ЦБ рассказали о всплеске активности мошенников Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Банк России предупреждает граждан об очередной волне мошенничеств, при которой злоумышленники представляются «сотрудниками Центрального банка». Сообщение распространила пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Вначале злоумышленники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счёту или карте, а после, чтобы убедить человека в правдоподобности своих действий, направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью. В ЦБ отметили, что такие документы могут содержать фамилии реальных работников, эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора. Цель мошенников остаётся прежней — лишить жертву денег или оформить на неё кредит.

Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.

При поступлении телефонного звонка от мошенника в ЦБ рекомендуют немедленно прервать разговор и по возможности заблокировать его номер. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счёте можно самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

Ранее в региональном УМВД сообщили, что в Прикамье вновь активизировались телефонные мошенники. За последнюю неделю их атакам подверглись порядка 20 жителей Пермского края, и все они пожилого возраста. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 2 млн руб.

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