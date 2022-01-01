За неделю телефонные мошенники «облегчили» карманы пермяков на 2 млн рублей Полицейские призвали жителей края быть бдительнее Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье вновь активизировались телефонные мошенники. По информации краевого УМВД, за последнюю неделю их атакам подверглись порядка 20 жителей Пермского края, и все они пожилого возраста. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 2 млн руб.

В частности, гражданам стали поступать звонки, когда женский голос на другом конце провода представляется дочкой или внучкой и сообщает, что будто бы она попала в ДТП, далее связь прерывается. Следом звонят якобы сотрудники правоохранительных органов и поясняют, что родственник потерпевших является виновником аварии, и теперь для возмещения ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо заплатить определённую сумму, а также указывают, кому передать деньги.

Некоторые доверчивые прикамцы отдавали незнакомцам от 100 до 500 тыс. руб.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступлений.

Сотрудники полиции призывают граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы родственников, друзей, знакомых. Прежде чем передавать деньги кому бы то ни было, позвоните своим близким и уточните, действительно ли им требуется ваша помощь, советуют полицейские.

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