Джаз на органе и классика в джазе: Пермская филармония расширяет границы жанров Поделиться Твитнуть

Известный органист, народный артист России Владимир Хомяков представит программу «От классики до джаза» (6+), в которой традиционные сочинения для органа будут сочетаться с импровизациями в стиле джаз.

В программе концерта: музыка немецкого органиста и джазового музыканта Давида Тимма — очень смелая джазовая версия великой «Токкаты ре минор» Иоганна Себастьяна Баха; Фантазия на тему рождественской песни Une jeune fillette («Одна маленькая девчушка») нидерландского органиста и композитора Берта Маттера; прелестный «Вальс-миньон» немецкого органиста и композитора начала XX века Зигфрида Карг-Эллерта; «Две органные прелюдии на скандинавские темы» Мадса Гранума — датского мастера ритмической выразительности; сочинение с умопомрачительными ритмами «Рондо в стиле латина» знаменитого немецкого органиста и композитора Ханса Андре Штамма; импровизационная музыка Владимира Хомякова.

Завершится концерт в ритме жиги — виртуозной и жизнеутверждающей Фугой Соль мажор BWV 577 Иоганна Себастьяна Баха.

Поклонники органной музыки знают Владимира Хомякова как выдающегося музыканта. Солист Челябинской филармонии является лауреатом премии «Органист года», награждение состоялось в ноябре 2021 года в самом сердце органной музыки России — кафедральном соборе Калининграда на острове Канта. Знаменитый челябинский органист был признан лучшим в номинации «За вклад в профессию».

Владимир Хомяков родился в Москве, окончил Одесскую консерваторию по классам фортепиано и органа. Изучал искусство органостроения в Риге у Гунара Далманиса, главного органного мастера Домского концертного зала; стажировался в немецкой органостроительной фирме Hermann Eule. С 1987 года работает солистом-органистом и органным мастером Челябинской филармонии. Дважды был участником Летней органной академии в Харлеме (Голландия), совершенствовался на мастер-классах у ведущих органистов Западной Европы — Пита Кее (Нидерланды), Людгера Ломанна (Германия), Ги Бове (Швейцария) и многих других.

Ведёт активную концертную деятельность. Выступает с концертами в большинстве органных залов СНГ, а также в Германии, Швейцарии, Голландии, Италии, Дании, Швеции, Финляндии, Израиле и США.

Один из немногих в России владеет искусством органной импровизации, в том числе, джазовой. Сотрудничает с ведущими джазовыми музыкантами, среди которых Даниил Крамер, Аркадий Шилклопер, Сергей Пронь, Игорь Паращук, Даниэль Шмаль. Вместе с европейскими джазовыми органистами участвовал в большом концертном туре по Германии. Инициатор и активный участник уникального органного фестиваля «Джаз на большом органе», целиком посвящённого джазу во всём его стилевом многообразии. Обладает обширным и разнообразным репертуаром, включающим органную музыку четырёх столетий и произведения современных авторов.

13 октября в 19.00. Органный концертный зал.

Джазовый пианист Артём Тетерин и петербургский квартет JazzLight выступят на сцене Органного зала с программой «Классика VS Jazz» (6+).

В программе, посвящённой 100-летию российского джаза, прозвучат классические композиции и легендарные мелодии ХХ века в обработке Артёма Тетерина.

Всем известная музыка Чайковского и Баха, представленная с нотками лёгкости и свободы, а также знаменитые композиции Гершвина, Керна, Дунаевского, Бабаджаняна, Паулса в темпераментном исполнении, сочетающем изящность мелодии с дерзким ритмом, сделают концертный вечер незабываемым.

22-летний Артём Тетерин — талантливый джазовый пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, аранжировщик. Его аранжировки на темы эстрадно-джазовых композиций были удостоены Гран-при и дипломов на различных международных конкурсах и фестивалях. Сочинения для фортепиано отмечены дипломами композиторских конкурсов.

С 2020 года Артём Тетерин — студент Санкт-Петербургского государственного института культуры, профиль — инструменты эстрадного оркестра (фортепиано). До этого он учился в Пермском государственном институте культуры на отделении эстрадно-джазовых инструментов. Виртуоз часто выступает с концертами в Прикамье. Многие критики отмечают, что как пианист он не уступает своим коллегам из мира «академического рояля». Его манера исполнения отличается смелой игрой тембрами, отточенной фразировкой и красивым звукоизвлечением.

Артём Тетерин является идейным вдохновителем и руководителем коллективов, объединённых общим названием JazzLight, работающих в эстрадно-джазовом стиле и выступающих разными составами: дуэт, трио, квартет и симфо-джаз.

В составе петербургского квартета JazzLight: Артём Тетерин (фортепиано), Александр Горохов (ударные), Вячеслав Гуляев (бас) и Александр Мартынов (гитара). Музыканты активно выступают на различных площадках Санкт-Петербурга и гастролируют по России с различными тематическими программами. Являются участниками фестиваля «Усадьба-jazz» и призёрами фестиваля-конкурса «Петро-джаз». Творчество музыкантов JazzLight с каждым разом находит всё больше и больше отклика в сердцах слушателей.

Сезон 2022/23 насыщен гастрольными поездками. В октябре 2022 года квартет JazzLight отправится с концертами по городам Урала и Сибири: Ижевск, Киров, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Омск, Красноярск.

Хороший вечер в джазовом стиле — что может быть интересней для пермских любителей джаза, особенно если на сцене музыканты, покорившие Санкт-Петербург.

15 октября в 19.00. Органный концертный зал.





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