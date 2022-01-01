Максим Артамонов корреспондент В Перми появился первый информационный киоск помощи бездомным Его установили в здании железнодорожного вокзала Поделиться Твитнуть

На Перми II активисты дневного центра «Территория передышки» установили терминал для бездомных. С его помощью человек, который оказался на улице, сможет самостоятельно найти помощь, рассказали волонтёры благотворительной организации в социальных сетях.

Как сообщила «Новому компаньону» координатор проектов «Территории передышки» Анна Фадеева, пока в Перми установлен один такой терминал, «чтобы протестировать идею».





«Железнодорожный вокзал, в отличие от автовокзала, работает круглосуточно. И там чаще оказываются люди, которые не знают, где получить помощь. Устройство было изготовлено ещё в 2021 году, его цена составила 100 тыс. руб. Нам его подарила одна коммерческая организация. Установка на вокзале для нас бесплатная, но нам понадобился примерно год, чтобы об этом договориться, поскольку РЖД — федеральная компания. Мы будем только оплачивать электричество по счётчику. Актуальность информации мы поддерживаем сами», — рассказала Анна.





Терминал поможет бездомному узнать, где можно получить помощь в Перми. На дисплее перечислены помогающие организации и их контактные данные. Кроме того, в терминале есть информация о нуждающихся людях, которые живут в Перми.





Дневной центр для людей в беде «Территория передышки», начал работать с ноября 2018 года. Это место, куда человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены и первую помощь. В центре можно получить консультацию и помощь социальных работников, юриста или психолога.





«Территория передышки» находится на ул. Луначарского, 130 (вход с обратной стороны от подъездов посередине дома (со стороны ул. Крисанова), цокольный этаж). Центр работает с понедельника по пятницу, кроме четверга, с 10:00 до 19:00.

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