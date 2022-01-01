Елена Синица Краевой минздрав предложил доукомплектовать всем необходимым мобилизованных врачей Со своей стороны министерство готово провести всю организационную работу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минздрав предложил доукомплектовать всем необходимым мобилизованных врачей. Такое заявление сделала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

«Что касается мобилизованных врачей, по линии Министерства обороны РФ они оснащены всем необходимым комплектом, но мы понимаем, что их деятельность отличается от обычной гражданской работы, — сказала Крутень. — Поэтому минздрав совместно с профессиональным медицинским сообществом выходит с предложением о необходимости доукомплектовать их всем необходимым для работы в этих условиях».





Она также добавила, что со своей стороны министерство готово провести всю организационную работу.





Кроме этого, она отметила, что региональный минздрав принимает все необходимые меры для того, чтобы качество оказания медицинской помощи в крае не пострадало.

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