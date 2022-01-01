Андрей Стрельцов «Молот» объявил об изменениях в составе Команду покинули два игрока и пополнил один Поделиться Твитнуть

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Хоккейные клубы «Югра» и «Молот» провели обмен игроками. «Молотобоец» Камиль Шиафотдинов отправляется из Перми в Ханты-Мансийск, а защитник «Югры» Максим Верёвкин возвращается на берега Камы, сообщили в пресс-службе «Молота».

Хоккеисту 32 года, он является воспитанником прикамской школы хоккея.

Камиль Шиафотдинов ​ в сезоне 2021/22 стал лучшим бомбардиром «Молота», набрав 43 (13+30) очка за результативность. ​ ​

Кроме того, ХК «Молот» расторг контракт с нападающим Матвеем Банниковым. В нынешнем сезоне 20-летний форвард провёл за «Молот» три игры, голов не забил.

Отметим, что после последнего поражения пермского клуба в чемпионате ВХЛ в Ижевске главный тренер Альберт Логинов анонсировал отчисление из «Молота» некоторых игроков.

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