На Украине погиб житель Чердыни Денису Собянину был 21 год Поделиться Твитнуть

Денис Собянин

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Чердынского округа Пермского края рядовой Денис Собянин, 2001 года рождения.

«И вновь трагическое известие пришло на нашу Чердынскую землю… С болью и горечью сообщаю, что наш земляк», — написала на своей странице в соцсети Вконтакте глава Чердынского городского округа Анна Батагова и выразила соболезнования родным и близким.

Прощание с Денисом Собяниным состоится 6 октября с 10:00 в Центре культуры Чердыни, начало гражданской панихиды в 12:00.





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