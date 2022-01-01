Елена Синица В Перми открыли движение по мосту через Мулянку Ранее объект закрывали на ремонт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми открыли движение по мосту через Мулянку. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Упрдор «Прикамье».

Поясняется, что речь идёт об объекте на 12 км автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург. Ранее объект закрывался на ремонт, добавили в ведомстве.





В рамках ремонтных работ здесь отремонтировали железобетонные опоры и дорожное полотно, заменили балки пролётных строений и барьерное ограждение.

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