Елена Синица
Летевший по маршруту Пермь-Новосибирск МИГ-31 вернулся на аэродром из-за неисправности
Самолёт находился в зоне Екатеринбургского регионального центра
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Летевший по маршруту Пермь-Новосибирск МИГ-31 вернулся на аэродром из-за неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Поясняется, что самолёт находился в зоне Екатеринбургского регионального центра системы организации воздушного движения.
Экипаж доложил о неисправности, поэтому было принято решение о возвращении на аэродром вылета.
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