Елена Синица Летевший по маршруту Пермь-Новосибирск МИГ-31 вернулся на аэродром из-за неисправности Самолёт находился в зоне Екатеринбургского регионального центра Поделиться Твитнуть

Летевший по маршруту Пермь-Новосибирск МИГ-31 вернулся на аэродром из-за неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Поясняется, что самолёт находился в зоне Екатеринбургского регионального центра системы организации воздушного движения.





Экипаж доложил о неисправности, поэтому было принято решение о возвращении на аэродром вылета.

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