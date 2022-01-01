Елена Синица

Летевший по маршруту Пермь-Новосибирск МИГ-31 вернулся на аэродром из-за неисправности

Самолёт находился в зоне Екатеринбургского регионального центра

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  «Википедия»

Летевший по маршруту Пермь-Новосибирск МИГ-31 вернулся на аэродром из-за неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Поясняется, что самолёт находился в зоне Екатеринбургского регионального центра системы организации воздушного движения.

Экипаж доложил о неисправности, поэтому было принято решение о возвращении на аэродром вылета.

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